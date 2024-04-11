Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

Isparta\'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, Galip K. ile Mehmet Çuhadar arasında çıkan tartışmanın ardından Galip K. tarafından ateş edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlatıldı.

11.04.2024 05:30  Güncelleme: 05:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da gece kulübünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gülistan Mahallesi 139 Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip K. ile Mehmet Çuhadar (39) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Mehmet Çuhadar, Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Muğla’da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu Muğla'da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu
21:45 Erdoğan’dan taziye telefonu alan Hamas liderinin görüşme anı görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan'dan taziye telefonu alan Hamas liderinin görüşme anı görüntüleri ortaya çıktı
21:35 Hamas lideri Heniyye: Oğullarımın öldürülmesi ateşkes taleplerimizi etkilemez Hamas lideri Heniyye: Oğullarımın öldürülmesi ateşkes taleplerimizi etkilemez
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
23:45 Ailesinin pikniğe götürdüğü 2 yaşındaki çocuktan acı haber Ailesinin pikniğe götürdüğü 2 yaşındaki çocuktan acı haber
23:23 Hatay’da “Örümcek Adam“ kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı Hatay'da "Örümcek Adam" kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı
22:50 ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
20:29 Bolu’da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı Bolu'da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı
20:05 Bilecik’te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti Bilecik'te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti
19:55 İsmail Heniyye’nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı İsmail Heniyye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2024 05:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement