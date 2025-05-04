Isparta'da Gece Trafik Denetimi: 14 Sürekli Ceza - Son Dakika
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Isparta'da Gece Trafik Denetimi: 14 Sürekli Ceza

Isparta\'da Gece Trafik Denetimi: 14 Sürekli Ceza

Isparta'da gece yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 91 kişi ve 65 araç denetlendi, 14 sürücüye ceza kesildi.

04.05.2025 12:03
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 91 şahıs ile 65 araç ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu bulunan 14 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam 21.00 – 23.30 saatleri arasında il merkezinde geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında toplam 91 şahıs ile 65 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 14 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Gece Trafik Denetimi: 14 Sürekli Ceza - Son Dakika

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