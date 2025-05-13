Isparta\'da Geniş Denetim Uygulaması

Isparta'da okul çevreleri, parklar, kafeler ve servis araçlarında yapılan denetimlerde 3 binin üzerinde kişi sorgulandı, 25 araca ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz gün 07.30-18.00 saatlerinde Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında kent genelinde geniş çaplı kontroller yapıldı. Denetimlerde 21 internet kafe ve oyun salonu, 103 kafe, kafeterya ve kahvehane, 67 tekel ve iddia bayisi, 12 alkollü mekan, 36 metruk bina, 34 park ve bahçe ile 109 okul ve yurt çevresi kontrol edildi. Ayrıca, uygulamada 3 bin 67 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Trafik ekiplerince de 142'si okul servisi olmak üzere toplam bin 94 araç ve sürücüsü denetlendi, çeşitli eksiklikler nedeniyle 25 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA