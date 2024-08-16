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Isparta'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Abacılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Mumcu Bulvarı Anıt kavşağından çevre yoluna dönüş yapan Eşref A. idaresinde olan 34 ZT 8149 plakalı Doblo marka hafif ticari araç Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki AA 219 MY Fransa plakalı Kuga marka cip ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta yolcu olarak Melike Gül A. yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.