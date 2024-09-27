Isparta\'da Kaçak Tabanca Operasyonu

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Isparta'da kaçak yollarla üretilen 30 adet tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirildi

ISPARTA - Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda kaçak yollardan üretimi yapılan 30 adet tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Organize Suç faaliyetlerini önlemeye yönelik Şarkikarağaç İlçesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde; bir otomobilde yapılan aramada kaçak yollardan üretimi yapıldığı anlaşılan ve fabrikasyon üretim olan 30 adet tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği bildirildi.