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Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilişkili olan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta\'da Kaçakçılık ve Organize Şube Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
11.01.2024 - 18:19,
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Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerince başlatılan operasyonlar neticesinde yakalanan 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Kasım 2023 tarihinde başlatılan soruşturmada "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçları önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 Ocak tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde, Isparta'da 3 şüpheli şahıs, Ankara'da 3 Yozgat'ta 4 ve Karabük'te 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Isparta, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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