Isparta\'da Kapsamlı Polis Denetimleri

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 3-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında kapsamlı polis denetimleri yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 33 bin 27 şahıs sorgulanırken, aranan 25 kişi yakalandı. Ekipler tarafından toplam 18 bin 757 araç kontrol edildi, 2 bin 483 sürücüye ise trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı. Ayrıca, denetimlerde 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA