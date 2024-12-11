Isparta'da Lastik Kaplaması Trafiği Tehdit Etti

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Isparta'da yola fırlayan lastik kaplaması trafiği tehlikeye düşürdü

ISPARTA - Isparta'da bir kamyondan düştüğü düşünülen lastik kaplaması trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Eğirdir Isparta Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eğirdir Karayolu mevkiinde bir kamyondan düştüğü düşünülen lastik kaplaması bir anda yola savruldu. Lastik kaplaması, kontrolsüz bir şekilde yolda ilerledi. Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti.