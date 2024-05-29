Isparta'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Isparta'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Isparta\'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Isparta'da Sidre Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde sobadan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.05.2024 12:23
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Isparta'da müstakil bir evde sobadan kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Isparta merkeze bağlı Sidre Mahallesi 4321 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamide Hür Ata'ya ait evde sobadan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu yangın çıktı. Evden yoğun dumanın yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, çıkan yangında şans eseri yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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