Isparta'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Isparta'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Isparta\'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Isparta'da bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanın detaylı ölçüm sonrası belirleneceği bildirildi.

25.08.2024 19:07
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Isparta'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

ISPARTA - Isparta ormanlık alanda başlayan yangın ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Isparta Kartepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 1 su ikmal aracı,3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 yer ekibi, 36 personel ve bölge müdürlüğü yangın harekat merkezine bağlı 8 personel sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, çıkan yangında ilk belirlemelere göre ne kadar alanın zarar gördüğünü yapılan detaylı ölçüm sonrası tespit edilebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

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