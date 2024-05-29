Isparta'da 2 otomobili çalarak kaza yapan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 2 otomobili çalarak kaza yapan 2 şahıs yakalandı

Isparta\'da 2 otomobili çalarak kaza yapan 2 şahıs yakalandı

Isparta'da oto sanayi sitesinde tamir için getirilen ve kontak anahtarları üzerinde bırakılan 2 otomobil çalındı. Ekiplerin yaptığı operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

29.05.2024 17:34
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Isparta'da 2 otomobili çalarak kaza yapan 2 şahıs, ekiplerce yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da oto sanayi sitesi içeresinde, tamir için getirilen ve kontak anahtarları üzerinde bırakılan iki adet otomobil, 27 Mayıs günü gece saatlerinde çalındı. İhbar üzerine ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda otomobillerden birisi sağlam, diğeri kaza yapmış ve hasarlı şekilde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik müşterek yapılan operasyonlar sonucunda A.E.A. ve F.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 2 otomobili çalarak kaza yapan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da 2 otomobili çalarak kaza yapan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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