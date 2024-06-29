Isparta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü Isparta- Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.A. (22) idaresindeki 32 ACJ 125 plakalı kamyon, karşı yönden gelen M.B. (22) idaresindeki 42 RT 957 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.F.B. (20), A.B. (49) ve H.B. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan H.B. isimli çocuğun Isparta Şehir Hastanesi'ne, kamyon şoförünün ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA