Isparta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.06.2024 20:58
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü Isparta- Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.A. (22) idaresindeki 32 ACJ 125 plakalı kamyon, karşı yönden gelen M.B. (22) idaresindeki 42 RT 957 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.F.B. (20), A.B. (49) ve H.B. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan H.B. isimli çocuğun Isparta Şehir Hastanesi'ne, kamyon şoförünün ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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