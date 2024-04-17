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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saray yolu caddesinde seyir halinde olan Musa B. idaresinde olan 42 BK 464 plakalı Audi marka otomobil ile çiçekli çeşme sokaktan, saray yolu caddesine kontrolsüz giriş yapan Miray S. hakimiyetindeki 07 FSB 35 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan Emine S. ve Ayhan G. kafasını çarparak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan iki otomobil olay yerine çağırılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.