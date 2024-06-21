Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, yaralılar Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

21.06.2024 20:30
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Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Terziler Köyü yolu Akköprü mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ç. idaresindeki 03 AFG 307 plakalı Fıat marka otomobil ile Kenan Y. idaresindeki 32 KF 337 plakalı Opel marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler ile birlikte Fiat marka otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından

Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta\'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Isparta, Yalvaç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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