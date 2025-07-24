Isparta\'da Ruhsatsız Tüfek ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta'da ruhsatsız av tüfeği ve sentetik kannabinoid ele geçirildi, uyuşturucu suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, kent merkezinde 122. Cadde üzerinde yürüttükleri denetimlerde 1 ruhsatsız av tüfeği ve 12 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ISPARTA