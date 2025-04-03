Isparta\'da Trafik Denetimleri: 1605 Cezalı

Isparta'da 4 günlük trafik denetimlerinde 7 bin 707 araç ve sürücü kontrol edildi. Hız ihlali, kask ve emniyet kemeri kullanmama gibi çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam bin 605 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta'da 29 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 7 bin 707 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında hız ihlali yapan 769 sürücüye, kask takmayan 24 motosiklet sürücüsüne ve emniyet kemeri kullanmayan 324 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler, toplamda bin 605 sürücünün çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle cezalandırıldığını belirtti. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - ISPARTA