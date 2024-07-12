Isparta'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Isparta\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçlardan birinde sıkışan yaralı şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

12.07.2024 14:06  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçların birinde sıkışan yaralı şahıs ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Yalvaç ilçesi Merkez Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan İbrahim Akşen (35) idaresindeki 06 FL 8978 plakalı beyaz Opel Corsa otomobil, park halindeki 42 CCH 29 plakalı Skoda Fabia marka araç ve Kasım Yıldırım (54) idaresindeki 07 D 4955 plakalı Fiat Doblo hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası etraftaki 3 araç daha zarar görürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İbrahim Akşen ve araçta yolcu olarak bulunan Ebru Buse Akşen (35) ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Diğer araçta sıkışan sürücü Kasım Yıldırım ise Yalvaç Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılarak yine ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazazedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anıysa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın hızla gelip önündeki araca çarpma anı yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, İtfaiye, Isparta, Yalvaç, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
12:13 Bozdağ’dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım Bozdağ'dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement