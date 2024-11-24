Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Isparta'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Eğirdir ilçesi Pınar Pazarı Mahallesi Çaybaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir A. yönetimindeki 32 AAF 247 plakalı Opel marka otomobil, karşı yönden gelen İbrahim K.'nin kullandığı 32 LD 872 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. ve Z.K. yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Bekir A. ve yanında bulunan Ş.M. de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(ETK-FGY-SM-