Isparta\'da Trafik ve Asayiş Denetimi

Isparta'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında 186 kişi ve 95 araç denetlendi. Kurallara uymayan 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla dün saat 21.00 ile 23.30 arasında kapsamlı bir trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 186 şahıs ile 95 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik kuralı ihlalleri tespit edilirken, 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA