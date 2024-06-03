Isparta\'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Isparta'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Isparta- Gelendost ilçesi Isparta- Konya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.(68) yönetimindeki traktör ile plakası öğrenilemeyen Y.D.(39) idaresinde ki kamyonetin çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Y.İ., traktörde yolcu olarak bulunan E.Z.İ. (68) ve kamyonette yolcu olarak bulunan A.S. (41) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost ve Eğirdir ilçe hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA