Isparta'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Isparta\'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Isparta-Gelendost ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gelendost ve Eğirdir ilçe hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

03.06.2024 14:39
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Isparta'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Isparta- Gelendost ilçesi Isparta- Konya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.(68) yönetimindeki traktör ile plakası öğrenilemeyen Y.D.(39) idaresinde ki kamyonetin çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Y.İ., traktörde yolcu olarak bulunan E.Z.İ. (68) ve kamyonette yolcu olarak bulunan A.S. (41) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost ve Eğirdir ilçe hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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