Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Gözaltı, 4 Tutuklama

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 4 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 bin 81 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 15,01 gram metamfetamin, 0,77 gram esrar ve 34 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 33 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 29'u hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, 4'ü hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda 11 kişi yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA