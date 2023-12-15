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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyon sonucunda 105 gram metamfetamin ele geçirildi.

Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
15.12.2023 - 16:21,
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Isparta'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Mersin'den Isparta'ya 1 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.14 Aralık tarihinde Isparta merkezde 1 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde, 105 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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