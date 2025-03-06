Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

3.Sayfa

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 50 parça halinde satışa hazır bin 715 kullanımlık sentetik kannabinoid, 4 paket halinde 4,53 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 190 TL ve 100 dolar, 7 cep telefonu ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı, 6 şüphelinin ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ISPARTA