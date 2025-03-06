Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Isparta'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

06.03.2025 12:54
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Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 50 parça halinde satışa hazır bin 715 kullanımlık sentetik kannabinoid, 4 paket halinde 4,53 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 190 TL ve 100 dolar, 7 cep telefonu ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı, 6 şüphelinin ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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