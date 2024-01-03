Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonunda 50 Gram Madde Ele Geçirildi

Isparta'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 1 şüpheli tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 1 Ocak günü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 50 gram eroin ele geçirilerek 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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