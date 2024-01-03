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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 50 Gram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 50 Gram Madde Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonunda 50 Gram Madde Ele Geçirildi
03.01.2024 - 17:08,
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Isparta'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 1 Ocak günü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 50 gram eroin ele geçirilerek 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 50 Gram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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