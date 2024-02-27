Isparta\'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

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Isparta'da ekiplerce yapılan şok uygulamalarda çok sayıda malzeme ele geçirilerek 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından mahalle aralarında şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 452 şok uygulamada 5 bin 500 şahıs sorgulanarak, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. 7 şahıs hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca mermisi, 5 adet kesici alet ele geçirildi. - ISPARTA