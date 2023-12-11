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Isparta'da yılbaşı tedbirleri denetimi: 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firmasına para cezası - Son Dakika
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Isparta'da yılbaşı tedbirleri denetimi: 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firmasına para cezası

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firması hakkında toplamda 125 bin 356 TL para cezası uygulandı.

Isparta\'da yılbaşı tedbirleri denetimi: 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firmasına para cezası
11.12.2023 - 17:27,
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Isparta'da ekipler tarafından yılbaşı tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. 3 konaklama tesisine 62 bin 314 TL, 1 araç kiralama firmasına 63 bin 42 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Isparta genelinde konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 86 konaklama tesisi ve 87 araç kiralama firması denetlenirken, 3 konaklama tesisine 62 bin 314 TL ve 1 araç kiralama firmasına 63 bin 42 TL para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da yılbaşı tedbirleri denetimi: 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firmasına para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da yılbaşı tedbirleri denetimi: 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firmasına para cezası - Son Dakika
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