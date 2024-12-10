Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler Törenle Uğurlanacak - Son Dakika
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Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler Törenle Uğurlanacak

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Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin çarpması sonucu şehit olan 6 asker için yarın sabah Süleyman Demirel Havaalanı'nda düzenlenecek törenle cenazeleri ailelerine gönderilecek. Şehitlerin naaşları, ilgili illere teslim edilecek.

10.12.2024 00:39
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Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak

ISPARTA - Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan 6 asker için sabah Süleyman Demirel Havaalanı'nda tören düzenlenecek ve cenazeleri ailelerine gönderilecek.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında birbirine temas eden 2 askeri helikopterden biri, boş araziye düştü. Kazada, UH-1 tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 personel, yarın sabah saat 10.00'da Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Kayseri, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Nevşehir, Teğmen Mustafa Atakan Dut'un Aydın, Teğmen Tunahan Dağlı'nın Samsun, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize ve Astsubay Çavuş Taha Nergis'in naaşının ise Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler Törenle Uğurlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler Törenle Uğurlanacak - Son Dakika
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