Isparta-Eğirdir yolunda cenaze aracından yola düşen tabut yeniden araca alındı

Isparta-Eğirdir yolunda cenaze aracından yola düşen tabut yeniden araca alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta-Eğirdir yolunda cenaze nakil aracı trafik ışıklarında durup hareket ettiği sırada içindeki tabutlardan biri yola düştü. Sabitleme sistemindeki arıza nedeniyle kaydığı öğrenilen tabut yeniden araca alındı; cenaze yakınlarına teslim edildi.
Isparta'da cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri, aracın trafik ışıklarında durmasının ardından hareket ettiği sırada yola düştü.
Olay, Isparta - Eğirdir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine nakledilmek üzere iki cenaze götüren cenaze aracı, trafik ışıklarında durup hareket ettiği esnada, içinde erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen cenazenin bulunduğu tabut yerinden kayarak yola düştü.
Olayın ardından tabut, görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alındı. Cenaze, yolculuğun devam etmesinin ardından ilgili yakınlarına teslim edildi.
Tabutun, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kayarak düştüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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