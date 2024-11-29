Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Bildirici getirildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erdem Bildirici, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Bildirici atandı - Son Dakika
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