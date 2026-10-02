Isparta Yalvaç'ta D-350'de takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta Yalvaç'ta D-350'de takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Isparta Yalvaç\'ta D-350\'de takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde D-350 Isparta-Konya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 150 metre şarampolde sürüklenip su menfez kanalına çarparak takla attı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre şarampolde sürüklendikten sonra su menfez kanalına çarpıp takla atarken kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-350 Isparta- Konya kara yolu Çetince köyü ile Karamık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. (50) idaresindeki 42 BY 090 plakalı otomobil, Isparta'dan Konya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, şarampolde yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra su menfez kanalına çarparak takla attı ve ters dönerek durabildi. Kazayı gören Karayolları ekipleri, araçta bulunan yaralıların yardımına koşarken, yoldan geçen vatandaşların da desteğiyle ters dönen otomobildeki yaralılar araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri ise ekipler olay yerine ulaşana kadar yol üzerinde gerekli uyarıları yaparak güvenlik önlemi aldı. Kazada sürücü F.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. ve F.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiAcil Durum3. SayfaIspartaGüncelYalvaçKonyaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Yalvaç'ta D-350'de takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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