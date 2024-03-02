Isparta Yalvaç\'ta Kereste Marangozhanesinde Yangın Çıktı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan kereste marangozhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı yeni sanayi sitesi 3. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Gök'e ait kereste marangozhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinin çatı katındaki talaş deposundan gelen dumanı fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. - ISPARTA