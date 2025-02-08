İsrail 183 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika
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İsrail 183 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, ateşkes anlaşması gereği Batı Şeria'daki hapisten 183 Filistinliyi serbest bıraktı.

08.02.2025 21:45
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İsrail'in bugün ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden serbest bıraktığı 183 Filistinliden 138'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaştı.

İsrail, bugün ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinli mahkumlardan 138'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaştı. Sağlık kontrolleri için Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne ait otobüslerle Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirilen Filistinlileri, çok sayıda kişi Allahu Ekber sloganları ile karşıladı.

"Her gün hakaret, işkence ve dayağa maruz kaldık"

1 yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğunu belirten Ahmed Al-Hisi, "Mahkumların durumu çok ama çok kötü. Her gün hakaret, işkence ve dayağa maruz kaldık ve İsrail askerleri bize işkence ederken babalarımıza, annelerimize ve ailelerimize küfrediyorlardı" dedi.

Mahkumlar arasında hastalıkların yayıldığını belirten Al-Hisi, "Her zaman açtık, çünkü yiyecek miktarları çok azdı ve bize verilen yiyecek miktarları küçük bir çocuk için bile yeterli değildi. Çok acımasızca dövüyorlardı. Ellerimde kelepçelerin izlerini görebilirsiniz. Bu kelepçeler dün gece yarısı 12'den bugün Kızıl Haç'a teslim edilene kadar takılıydı. Hakaret ve dayak son ana kadar devam etti. Kızıl Haç tarafından karşılanmak üzere otobüsten inerken İsrail askeri kafama vurdu ve beni yere fırlattı" diye konuştu.

"Şartları daha da zor olan birçok mahkum var"

Bugün serbest bırakılan Mahdi Al-Bardini de İsrail hapishanelerindeki duruma değinerek, "Şartlar felaket ve çok zor, tarif edilemez. 160 gün boyunca her gün kelepçeye ve dayağa maruz kalıyoruz. Ayrıca yemek miktarı da çok az. Ben 22 kilo kaybettim. Her gün dayak, saldırı ve hakaret vardı, ancak Gazze'ye varır varmaz ve Filistin halkının bizi karşıladığını görür görmez tüm bu zorluklar sona erdi" ifadelerini kullandı.

Filistinli Arafat Muştaha ise, İsrailli askerlerin muamelesinin çok kötü olduğunu ve mahkumların şartlarının son derece zor olduğunu vurgulayarak, Filistinli gruplara tüm tutukluların bir an önce serbest bırakılması için anlaşmayı tamamlamaları çağrısında bulundu. Muştaha, "Hastalıklar ve salgınlar vücuduma yayıldı ve sağlık durumum kötü olsa da, şartları daha da zor olan birçok mahkum var" açıklamasını yaptı.

"Tüm mahkumların serbest bırakılması için çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz"

Bugün özgürlüğüne kavuşan Alaa Al-Athamneh'in kız kardeşi ise açıklamasında, "Kardeşim 1 yıl 3 aydır tutuklu. Savaş sırasında İsrail ordusu 2 oğlunu öldürdü, diğer kardeşim ise hala İsrail hapishanelerinde. Tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını umuyoruz. Direnişi kararlılıkla destekliyor ve tüm mahkumların serbest bırakılması için çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün gerçekleştirilen takas çerçevesinde Batı Şeria'dan 42, Kudüs'ten 3 ve Gazze'den 138 olmak üzere 183 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail 183 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika

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