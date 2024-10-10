İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Wafiq Safa'yı hedef aldığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, başkent Beyrut'ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, saldırıların Beyrut'un merkezine düzenlendiğini aktararak, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden olan Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Wafiq Safa olduğunu iddia etti. Safa'nın akıbeti ve saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. - BEYRUT