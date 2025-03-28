İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Beyrut\'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'dan ateşlenen roketlere karşı Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

28.03.2025 16:34
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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından ateşlenen 2 rokete karşılık Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordu, Hizbullah'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'u ilk kez vurmuş oldu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in saldırıyla ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan sabah saatlerinde ateşlenen 2 rokete karşılık Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde Hizbullah'ın insansız hava araçlarını (İHA) depolamak için kullandığı bir tesisin vurulduğu ifade edildi. İsrail, Hizbullah'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ilk kez Beyrut'u bombalamış oldu.

IDF Sözcüsü Albay Avichay Adraee saldırı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tahliye uyarısı yayınladı. Adraee, vurulacak binadan en az 300 metre uzak durulması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı'ndan orduya talimat

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ateşkesten bu yana Beyrut'a düzenlenen ilk saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik roket saldırılarının arkasındaki kişilerin tespit edilip yakalanması çağrısında bulundu. Ordu komutanıyla temasa geçen Başbakan Salam, "Lübnan'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden sorumsuz roket atışlarının arkasındaki isimlerin ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmaların hızla başlatılmasını" istedi. Salam, İsrail'in Hizbullah'ın kalesine yönelik saldırısını "tehlikeli bir gerginlik" şeklinde nitelendirdi. Salam, İsrail'in sivilleri, okul ve üniversitelerin bulunduğu güvenli yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarını kınadı.

"Ateşkes ihlali"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıyla ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı. Aoun, "Uluslararası toplumun bu saldırılara son vermesi ve İsrail'i anlaşmaya uymaya zorlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan'dan İsrail'e 2 roket

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine doğru 2 roket fırlatıldığı bildirilmişti. Ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı, roketlerden birinin engellendiği, diğerinin ise Lübnan sınırları içine düştüğü aktarılmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Ordu, Son Dakika

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