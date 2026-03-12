İsrail Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İsrail Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

12.03.2026 20:10
İsrail savaş uçakları, Beyrut'taki bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bomba yağdırdı.

İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Başura bölgesinde yaşayan siviller için tahliye uyarısı yayımladı. Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir binanın hedef alınacağı yönündeki uyarının ardından kısa süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları bölgeye yoğun bombardıman düzenledi.

Lübnanlı kaynaklar, saldırıda hedef alınan bina ve çevresinde geniş çaplı hasar meydana geldiğini, şiddetli patlamanın kentin farklı noktalarından da duyulduğunu aktardı. Olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgeye sevk edilen acil durum ekipleri ise enkaz alanında arama ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Söz konusu saldırı, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ve bölgede gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasında, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye yükseldiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, İsrail, Son Dakika

20:20
