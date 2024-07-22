İsrail, BM konvoyuna saldırdı - Son Dakika
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İsrail, BM konvoyuna saldırdı

BM Genel Sekreteri Antonio Guteres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şehri'ne giden UNRWA konvoyuna saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. Konvoyun hareketi İsrail makamlarıyla koordine edilmiş olmasına rağmen saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

22.07.2024 22:21
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şehri'ne giden UNRWA konvoyuna dün saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin açıklamasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guteres'in sözcüsü Stephane Dujarric de, İsrail'in Gazze Şehri'ne giden konvoya dün saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. Dujarric, "UNRWA'daki meslektaşlarımızdan oluşan bir konvoy Gazze Şehri'nin kuzeyine doğru ilerlerken İsrail güçleri tarafından vuruldu" ifadelerini kullanarak, konvoyun hareketinin İsrail makamlarıyla koordine edildiğini ve dünkü olaydan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Araca 5 kurşun isabet etti

Lazzarini, İsrail güçlerinin Gazze Şehri'ne giden konvoylarına dün saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Lazzarini, konvoyun İsrailli yetkililerin koordine etmesine ve İsrail tarafından onay alınmasına rağmen saldırı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bir aracımıza İsrail kontrol noktasında beklediği sırada en az 5 kurşun isabet etti. Araç hasar gördü ve konvoydan ayrılmak zorunda kaldı, ancak Gazze Şehri'ne ulaşmayı başardık" ifadelerini kullanmıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, BM konvoyuna saldırdı - Son Dakika

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