Lübnan'da İsrail saldırısında ölenlerin cansız bedenlerini taşımak üzere Ramadiyeh kasabasında bulunan sağlık ekiplerinin yakınına İsrail'in attığı bombalardan biri düştü.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentine düzenlediği saldırının ardından bölgeye giden sağlık ekipleri de İsrail bombardımanının hedefi oldu. İsrail saldırısında ölenlerin cansız bedenlerini taşımak üzere Tyre kenti yakınlarındaki Ramadiyeh kasabasında bulunan sağlık ekiplerinin yakınına İsrail'in attığı bombalardan biri düştü. Görüntülerde İsrail'in çok yakın bir noktaya saldırı düzenlediği ve sağlık ekiplerinin büyük panik yaşadığı görüldü. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Bombardımanı Sağlık Ekiplerini Hedef Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?