İsrail Bombardımanı Yolu Kesti - Son Dakika
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İsrail Bombardımanı Yolu Kesti

İsrail'in Masnaa Sınır Kapısı'na saldırısı, sivillerin güvenli geçişini engelledi. 37 ölü.

04.10.2024 10:12
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İsrail'in Lübnan- Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu sivillerin bombardımandan kaçmak üzere kullandığı yolun kesildiği belirtildi.
İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'nda ulaşım altyapısını vurdu. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, füzelerin Lübnan topraklarında 4 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğunu belirtti. Bakan Hamieh, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yüz binlerce kişinin son 10 gündür İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanından kaçmak için kullandığı yolun saldırı nedeniyle kesildiğini aktardı.
İsrail ordusu ise Hizbullah'ın söz konusu sınır kapısını Lübnan'a askeri teçhizat taşımak için kullandığını iddia etti.
Lübnan hükümetinin verilerine göre son 10 günde çoğu Suriyeli olmak üzere 300 binden fazla kişi İsrail'in saldırılarından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.
İsrail'in dünkü saldırılarında 37 can kaybı
Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün (perşembe) gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin de yaralandığı bildirildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Göçmenler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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