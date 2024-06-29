İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı! Saldırgan öldürüldü - Son Dakika
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İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı! Saldırgan öldürüldü

İsrail Büyükelçiliği\'ne oklu saldırı! Saldırgan öldürüldü

Sırbistan'daki İsrail Büyükelçiliği'ni korumakla görevli bir polise oklu saldırı gerçekleştirildi. Boynundan yaralanan polis, saldırganı vurarak öldürdü. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.06.2024 15:50
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İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni korumakla görevli bir polise oklu saldırı gerçekleştirildi. Boynundan yaralanan polis, saldırganı vurarak öldürdü.

POLİS ATILAN OKLA YARALANDI

Sırbistan'daki İsrail Büyükelçiliği'nin önüne gelen bir saldırgan, büyükelçiliği korumakla görevli bir polis memurunu okla hedef aldı. Sırp polisi, saldırganın attığı okla boynundan yaralandı. Yaralı polis, silahıyla ateş açarak saldırganı öldürdü.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic yaptığı açıklamada, polisin hastanede ve bilincinin açık olduğunu, boynundaki okun çıkarılması için operasyon geçireceğini belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Dacic, polisin meşru müdafaa amacıyla silahını ateşlediğini aktardı. Büyükelçiliğin bugün kapalı olduğu, içeride çalışan olmadığı öğrenildi.

İSRAİL: TERÖR SALDIRISI GİRİŞİMİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Bugün Belgrad'daki İsrail büyükelçiliğinde bir terör saldırısı girişimi gerçekleştirildi. Yerel bir polis memuru yaralandı. Olayın tüm boyutları araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı! Saldırgan öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Duran Çalık: Terör devlet zaten İsrail ?? 57 4 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: Her müslüman sizin düşmanınız sizin müslümanları düşman kabul ettiğiniz gibi 37 6 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: orayı koruyan polisi tebrik etmek gerekiyor işini profesyonel bir şekilde bitirmiş aynı şeyi Türkiye'de de olsa umarım Bizim polisimiz de aynı şekilde davranır ve davranıyor 4 18 Yanıtla
  • Fatih Aydın: Saldırı için tatil gününü mü beklemiş. Mossad veya CIA işidir. 16 1 Yanıtla
  • Zafer El: bir halt yapıyonuz bari elinize yüzünüze bulaştırmayın 13 0 Yanıtla
  • Mert Doğan: İlla sırplar başlatacak :)) 8 0 Yanıtla

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