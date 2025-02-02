İsrail, Cenin Mülteci Kampı'na Füzelerle Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Cenin Mülteci Kampı'na Füzelerle Saldırdı

İsrail savaş uçakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki 21 binayı füzelerle bombaladı. Saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02.02.2025 21:41
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İsrail savaş uçakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki 21 binayı füzelerle bombaladı.

İsrail, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin aksine yoğun saldırılar düzenliyor. İsrail savaş uçakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda bulunan binaları füzelerle bombaladı. Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Beşir Matahen yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın farklı mahallelerinde yaklaşık 80 dairenin bulunduğu 21 binayı yerle bir ettiğini söyledi.

Filistinli kaynaklar ise, İsrail işgal güçlerinin bu sabahtan itibaren Cenin kampının farklı mahallelerindeki bir dizi binaya patlayıcılar yerleştirmeye başladığını açıkladı.

İsrail'in 13 gündür Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarda 25 Filistini hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladı, yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük hasar verdi. - CENİN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Cenin Mülteci Kampı'na Füzelerle Saldırdı - Son Dakika

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