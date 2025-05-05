İsrail, Cinsiyet Partisi İçin Bina Uçurdu - Son Dakika
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İsrail, Cinsiyet Partisi İçin Bina Uçurdu

İsrail askerleri, Gazze'de cinsiyet açıklama partisinde bir binayı havaya uçurdu. Mavi duman...

05.05.2025 18:13
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İsrail askerleri, cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi'nde 3 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü. Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.

Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlama eşliğinde açıklandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız, mavi duman erkek çocuk anlamına geliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Cinsiyet Partisi İçin Bina Uçurdu - Son Dakika

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