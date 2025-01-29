İsrail\'de 3 Türk Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Alacakları için İsrail'e giden ve kendilerinden haber alınamayan 3 Türkün hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından 3 kişiyi bölgeye götürdüğü iddia edilen A.P hakkında suçlamalar sürüyor.

2019 yılında kaçak yollarla A.P. aracılığı ile İsrail'e çalışmaya giden ve ismini vermek istemeyen bir kişi, A.P.'nin bu işi organize bir şebeke şeklinde yürüttüğünü iddia etti. İsrail'e umut tacirleri aracılığı ile kaçak yollarla giden Türk vatandaşlarının tampon bölgelerde hayatını kaybettiğini iddia eden işçi, çalışmak için gidecek kişileri yasal yollar kullanmaları için uyardı. - NİĞDE