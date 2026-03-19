İsrail\'de ölü sayısı 17\'ye yükseldi

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. Bu saldırıların ardından İsrail, Lübnan'ı da hedef aldı. İran ve Hizbullah'ın İsrail ile ABD'ye yönelik misilleme saldırılarında ölen İsrailli sayısı 2'si asker olmak üzere 17'ye yükseldi.

Savaşın başlamasından bu yana 3 bin 924 kişi yaralandı

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 177 kişi yaralandı. Açıklamada, hastanede tedavi altındaki yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Toplam bilançonun da aktarıldığı açıklamada, İran ile savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaralananların sayısının 3 bin 924'e ulaştığı bildirildi. - TEL AVİV