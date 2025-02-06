İsrail'den Gazzeliler için taşınma planı - Son Dakika
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İsrail'den Gazzeliler için taşınma planı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazzelilerin gönüllü olarak bölgeyi terk etmesi için plan talep etti.

06.02.2025 13:19
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Gazzelilerin "gönüllü olarak bölgeyi terk etmelerini sağlayacak" bir plan hazırlama talimatı verdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uygulanmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönündeki açıklamaları büyük tepki çekti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) skandal bir emir verdi. Katz orduya, Gazzelilerin "gönüllü olarak bölgeyi terk etmelerini" ve "onları kabul eden herhangi bir ülkeye göç edebilmesini" sağlayacak bir plan hazırlama talimatı verdi.

Trump'ın "cesur planını" memnuniyetle karşıladığını belirten Katz, İsrail'e karşı "yanlış suçlamalarda" bulunan İrlanda, İspanya, Norveç ve Kanada gibi ülkeleri "Filistinlileri kabul edecek potansiyel ülkeler" arasında göstererek, bu ülkelerin Filistinlileri kabul etmeyi reddetmeleri halinde "ikiyüzlülüklerinin ortaya çıkacağını" ifade etti.

"Dünyanın her yerinde olduğu gibi Gazze'de yaşayanlara ülkeyi terk etme ve göç etme özgürlüğü tanınmalıdır" diyen Katz, Trump'ın planının "Hamas sonrası dönemde tehdit oluşturmayan, askerden arındırılmış bir Gazze'de rehabilitasyon sürecini ilerletebileceğini, bunun da uzun yıllar alacağını" kaydetti.

"Gazze gelecekteki Filistin Devleti'nin bir parçası olmalıdır"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Katz'ın "İspanya'nın Filistinlileri kabul etmesi yönündeki" açıklamalarını reddederek, "Gazze, Gazzelilerin toprağıdır ve Gazze gelecekteki Filistin Devleti'nin bir parçası olmalıdır" dedi.

Trump, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti

ABD Başkanı Trump, Gazzelilerin güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceğini iddia etmiş, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade etmişti. Ayrıca, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Gazzeliler için taşınma planı - Son Dakika

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