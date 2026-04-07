İsrail'den İran'a Saldırı Dalgası
İsrail'den İran'a Saldırı Dalgası

İsrail\'den İran\'a Saldırı Dalgası
07.04.2026 04:40
İsrail ordusundan İran'a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'da Tahran başta olmak üzere farklı bölgeleri hedef alan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırıların İran rejimine ait altyapıları hedef aldığı belirtilerek, "Ayrıntılı bilgi daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise, Tahran ve Karaj şehirlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Muhtemel yaralanma ya da can kayıplarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Kameralara yansıyan görüntülerde İran'ın farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği ve bazı kesimlerde yangın çıktığı görüldü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 04:40:32.
