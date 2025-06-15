İsrail'den İran'a Tahliye Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Tahliye Uyarısı

15.06.2025 11:16
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İsrail Ordusu, İran'a yönelik saldırılar sürerken tahliye çağrısı yaptı. Havalimanı kapalı kalacak.

İsrail Ordusu Sözcü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, "Şu anda askeri silah üretim tesisleri ve bunlara destek sağlayan kurumların içinde ya da çevresinde bulunan ya da bulunması beklenen tüm kişiler, bu bölgeleri derhal terk etmeli ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemelidir" dedi.

İsrail ile İran arasındaki saldırılar 3. gününde de devam ediyor. İsrail'in yoğun saldırılarına misilleme saldırılarla karşılık veren İran, gece boyunca başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok kenti vurdu. İsrail Ordusu Sözcü Avichay Adraee bugün yaptığı açıklamada İran'a yönelik tahliye uyarısında bulundu. Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda askeri silah üretim tesisleri ve bunlara destek sağlayan kurumların içinde ya da çevresinde bulunan ya da bulunması beklenen tüm kişiler, bu bölgeleri derhal terk etmeli ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemelidir" diye konuştu.

Adraee ayrıca, "Bu tesislerin yakınında bulunmak hayatınızı riske atar" ifadelerini kullandı.

"İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapılabilir ve bu kanlı çatışma sona erdirilebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu gece İran'a düzenlenen saldırıyla hiçbir ilgisi yok. Ancak İran tarafından herhangi bir şekilde, biçimde ya da yöntemle saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti, daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde üzerinize iner" dedi.

Trump, İran ile İsrail arasında anlaşma ihtimaline de değinerek, "Bununla birlikte, İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapılabilir ve bu kanlı çatışma sona erdirilebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail Havalimanları İdaresi, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların iniş ve kalkışlara kapalı kalmaya devam ettiğini duyurdu.

Ben Gurion Havalimanı kapalı kalacak

İsrail Havalimanları İdaresi, Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Havaalanının yeniden açılmasına ilişkin yapılacak herhangi bir açıklamanın 6 saat önceden bildirileceği belirtildi. Açıklamada, Ulaştırma ve Karayolu Güvenliği Bakanlığı ile İsrail Sivil Havacılık Otoritesi tarafından hazırlanan bir plan çerçevesinde, yurt dışında mahsur kalan İsrailleri geri getirme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

İsrail Havalimanları İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Tüm uçuş ekipleri ve uçaklar harekete geçmeye hazır, ancak bu güvenlik durumuna bağlı olarak uzun sürebilir. Uçuşların İsrail'e geri dönmesine yalnızca güvenli olduğuna emin olunduğunda karar verilecektir" denildi.

"İran'ın batısında yeni bir hava saldırısı dalgası gerçekleştirildi"

İsrail Hava Kuvvetleri'ne göre, İran'daki birkaç balistik füze fırlatma rampası tespit edilerek imha edildi. İran'ın batısında gerçekleştirilen saldırılarda, balistik füzelerin depolandığı ve fırlatıldığı altyapılar hedef alındı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den İran'a Tahliye Uyarısı - Son Dakika

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