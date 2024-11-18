İsrail'e Çifte Darbe: Dron Saldırısı ve Tank Vurulması - Son Dakika
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İsrail'e Çifte Darbe: Dron Saldırısı ve Tank Vurulması

İslami Direniş Örgütü Eylat'a drone saldırısı yaptı, Hizbullah ise bir tankı vurdu. Panik yaşandı.

18.11.2024 05:04
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Irak merkezli İslami Direniş Örgütü İsrail'in liman kenti Eylat'taki "hayati bir hedefe" dron saldırısı yapıldığını açıkladı. İsrail ordusunun fırlattığı önleyici füze ise arıza sonucu Eylat şehrine düştü. Hizbullah da Lübnan'da bir Merkava tankının güdümlü füze ile vurulması sonucu bazı İsrail askerlerinin öldüğünü duyurdu.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e İslami Direniş Örgütü ve Hizbullah'tan çifte darbe geldi. Irak merkezli İslami Direniş Örgütü'nden yapılan açıklamada, Gazze ve Lübnan halklarına destek amacıyla İsrail'in liman kenti Eylat'taki "hayati bir hedefe" dron saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırının görüntüleri örgüte yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıyı engellemek amacıyla önleyici füzelerin ateşlendiği belirtilirken, füzelerden birinin arıza sonucu Eylat şehrine düştüğü aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Eylat şehrinde yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.

Hizbullah: Saldırıda bazı İsrail askerleri öldü

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın Tayr Harfa köyü yakınlarında bulunan İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının güdümlü füzeyle vurulduğu kaydedildi. Saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı belirtildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e Çifte Darbe: Dron Saldırısı ve Tank Vurulması - Son Dakika

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