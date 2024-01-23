İsrail, Gazze\'de 21 askerini kaybetti

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze'deki 21 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail'in bir günde 21 askerini kaybetmesi 7 Ekim'den bu yana en ağır kaybı olduğu belirtiliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün akşam saatlerinde patlamanın ardından iki binanın çöktüğünü ve bir tankın da RPG ile vurulduğunu duyurdu. Patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydeden Hagari, 21 İsrailli askerin öldüğünü aktardı. Hagari, sınırda yaşayan ve İsrail operasyonlarının ardından evlerini terk eden İsraillilerin geri dönebilmeleri için ordunun tampon bölge oluşturma çabasının bir parçası olarak binaları yıkan İsrailli askerlerin sınıra yaklaşık 600 metre mesafedeki bölgede görev yaptıklarını kaydetti. Sözcü Hagari, "Bildiğimiz kadarıyla 16.00 sıralarında RPG Hamas tarafından İsrailli askerlerin güvenliğini sağlamak için görev yapan tank vuruldu ve eş zamanlı olarak iki katlı iki binada patlama meydana geldi. Bina, çok sayıda İsrailli asker içerisinde ve yakınındayken bu patlamanın ardından yıkıldı" ifadelerini kullandı. Askerler tarafından binaların yıkılması için döşenen mayınların patlamış olabileceğini sözlerine ekleyen Hagari, patlama nedenine ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.

İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant ise "zor ve acı dolu bir sabah" olduğunu ifade ederek, "Kalplerimiz en zor zamanlarında ailelerle birlikte" dedi.

İsrail'in bir günde 21 askerini kaybetmesi 7 Ekim'den bu yana en ağır kaybı olduğu belirtiliyor.

Mısır'dan İsrail'e uyarı

Mısır tarafından yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır'ı ayıran Selahaddin Koridoru olarak da bilinen Philadelphia Koridoru'nu işgal etme girişiminin "ciddi bir tehdit" oluşturacağı kaydedildi. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan yaptığı açıklamada, "İsrail'in bu yönde atacağı herhangi bir adım Mısır-İsrail ilişkilerine ciddi bir tehdit oluşturur" dedi.

İsrailli yetkililer, Gazze'ye yönelik bir silah kaçakçılığını önlemek için 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü ele geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. - TEL AVİV