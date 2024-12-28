İsrail, Gazze'de Hastane Müdürünü Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Hastane Müdürünü Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safiya'yı gözaltına aldı.

28.12.2024 13:05
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safiya'yı gözaltına aldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde hukuk dışı uygulamalarını sürdürüyor. Gazze'deki Filisin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuzeydeki Beyt Lahya'da bulunan Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safiya'yı gözaltına aldığı bildirildi. Açıklamada, "İşgal güçleri, Müdür Hossam Abu Safiya da dahil olmak üzere Kamal Adwan Hastanesi'nden onlarca sağlık personelini sorgulama için bir gözaltı merkezine götürdü" ifadelerine yer verildi.

Endonezya Hastanesi'ne götürülen hastalar için acil yardım çağrısı

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ayrıca, Kamal Adwan Hastanesi'nden zorla tahliye edilen ve tıbbi malzeme, su, ilaç, elektrik ve jeneratör bulunmayan Endonezya Hastanesi'ne götürülen hastalar için yardım çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Dün zorla Endonezya Hastanesi'ne götürülen hasta ve yaralılar çetin bir gece geçirdi. Onlar su, elektrik, örtü, yiyecek, malzeme eksikliği nedeniyle çok perişan ve zor durumdalar. Şu anda Endonezya Hastanesi'nde yatan hasta ve yaralılara çözüm bulunması için tüm kurumlara acilen çağrıda bulunuyoruz" denildi.

İsrail hastaneyi önce vurup sonra yakmıştı

Öte yandan İsrail ordusu dün Kamal Adwan Hastanesi'ne önce hava saldırısı gerçekleştirdi, daha sonra hastaneye baskın düzenledi. Askerler, hasta ve personel olmak üzere 350 kişiyi silah zoruyla hastaneden çıkarmış, bazıları kıyafetleri çıkarılarak silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürülmüştü. İsrail askerleri hastanenin ameliyathane, laboratuvar ve acil servis bölümlerini de ateşe vermiş, yangın tüm binaya yayılmıştı. Askerler hasta ve yaralıları ise tıbbi malzeme, su, ilaç ve hatta elektrik ve jeneratör bulunmayan Endonezya Hastanesi'ne götürmüştü.

Kamal Adwan, kuzeyde kısmen faaliyet gösteren tek hastaneydi. - BEYT LAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Gazze'de Hastane Müdürünü Gözaltına Aldı - Son Dakika

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