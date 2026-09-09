İsrail Gazze'de iki aile evini bombaladı, Nuseyrat'ta yaralılar var
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek El Şati ve Nuseyrat Mülteci Kamplarında iki sivile ait eve saldırdı. Saldırıda Nuseyrat'ta yoldan geçen birkaç kişi yaralandı ve El-Awda Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait 2 eve saldırı gerçekleştirdi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu, bir kez daha yerleşim yerlerini hedef alarak Gazze şehrinin batısındaki El Şati Mülteci Kampında bulunan El Masri ailesinin evine saldırı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları ayrıca Nuseyrat Mülteci Kampında Ebu Dalal ailesinin evini bombaladı. İsrail ordusunun saldırı öncesinde evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı yaptığı öğrenildi. Her iki evin ve çevredeki binalarında büyük hasar gördüğü aktarıldı. Nuseyrat Mülteci Kampındaki saldırıda yoldan geçen birkaç kişinin yaralanarak El-Awda Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
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